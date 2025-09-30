El candidato liberacionista Álvaro Ramos asegura que la crisis de violencia que atraviesa el país es culpa de la falta de voluntad política de este Gobierno.

Según justificó el economista en un mensaje compartido la tarde de este martes, el país sí tiene los recursos, pero no se han tomado las decisiones correctas.

“Ha faltado voluntad política para entrarle de verdad al tema de violencia. Al inicio de esta administración los homicidios se dispararon 40% y nunca volvieron a bajar. Cuando se hace un esfuerzo sostenido, coordinación policial, proximidad a las comunidades y proyectos estrellas como nuestro C-5, ¡sí se puede costarricenses! Está el dinero, lo que ha faltado es voluntad“, subrayó Ramos.

Las declaraciones del aspirante se dan luego de que este fin de semana, se registraran tres homicidios, se ejecutaron en diferentes zonas del país en menos de seis horas.

De acuerdo con las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial, Costa Rica registra más de 640 asesinatos en lo que va del año.