Ramonenses tendrán carretera hasta la próxima década

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Pese a la importancia que el propio Gobierno le ha dado a la ampliación de la Ruta 1, el tramo que va desde el parque La Sabana hasta San Ramón no estará listo antes de 2033.

Así se señala en la licitación lanzada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), celebrada por la administración de Laura Fernández, en la que se detalla un plazo total de seis años para concluir su construcción.

“Plazo máximo de ejecución de las obras: 72 meses (diseño, 12 meses; construcción y equipamiento integral, 48 meses; corrección de defectos, 12 meses). Incluye mantenimiento durante los 72 meses de ejecución contractual”, especifica el documento publicado por las autoridades.

El tramo que se encontraba pendiente de licitar fue celebrado por el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por la presidenta Laura Fernández.

“En estos meses de la continuidad le estamos entrando a todo el sistema fundamental de carreteras nacionales, estamos haciendo una inversión para poner al día a nuestro país y superar el rezago histórico que teníamos por falta de inversión oportuna”, detalló Fernández.

El proyecto se dividirá en siete tramos y podrá ser ejecutado por dos empresas de manera simultánea. Además, se financiará mediante un préstamo de ¢349 mil millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Es más del doble de lo que estamos invirtiendo en Barranca-Limonal, más del doble de lo que estamos invirtiendo en la carretera a San Carlos, el tramo central, es la obra de infraestructura vial más grande de Costa Rica”, aseguró Efraím Zeledón, ministro del MOPT.

La adjudicación final, según el cronograma del Conavi, deberá quedar en firme en julio de 2027, momento en el que empezarán a correr los seis años para el desarrollo del proyecto.

Zeledón detalló que el concurso contempla tanto a empresas nacionales como internacionales, cuya participación se gestiona mediante la Cancillería y las embajadas de los países interesados en la construcción de la ruta.

“Me encanta que sea transparente”, celebró la presidenta Fernández sobre la licitación del tramo de 55 kilómetros.

Efraím Zeledón

Ministro del MOPT

“Estamos cumpliendo con una promesa y con un rezago histórico, con una deuda con los vecinos de Occidente luego de tres décadas y cinco intentos fallidos; el fidecomiso que no funciono, la concesión que no funcionó y por la cual el Gobierno de Costa Rica le pagó más de $35 millones de indemnización”.