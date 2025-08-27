Un gran susto se llevó la tarde de este martes el propietario del popular Food-Truck “Pargo Rojo” en Garabito, Puntarenas, cuando una rama de gran tamaño cayó sobre su vehículo en las cercanías de la gasolinera de Tárcoles.

De acuerdo con Radio On, el hecho ocurrió en cuestión de segundos y por fortuna no hubo personas heridas, aunque el Food-Truck sufrió pérdidas casi totales, ya que la estructura, el techo y la parte trasera quedaron severamente dañados.

Vecinos de la zona ayudaron a retirar las ramas que quedaron sobre el vehículo, mientras el propietario, Jorge Jiménez Coronado, agradeció a la comunidad por la solidaridad y la ayuda para continuar con su negocio.

“Fue un gran susto, pero gracias a Dios solo son daños materiales. Ahora lo importante es reconstruir y seguir trabajando”, comentó el emprendedor, quien ha recibido muestras de apoyo para reactivar su fuente de ingreso.

Para quienes deseen colaborar con la reparación del Food-Truck, se habilitó el SINPE Móvil 8736–3658 a nombre del propietario.