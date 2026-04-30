Rallycross regresa con fuerza en Costa Rica para el 2026

El Campeonato Nacional de Rallycross Costa Rica 2026 fue presentado oficialmente, dando continuidad al crecimiento de esta disciplina dentro del automovilismo nacional.

Tras más de diez años de trabajo constante, la organización se ha consolidado como una de las principales impulsoras de competencias de alto nivel en el país, captando la atención de fanáticos y pilotos.

A lo largo de esta década, el Rallycross ha destacado por ofrecer eventos llenos de emoción, en los que la habilidad y rapidez de los competidores son clave.

Las pruebas se desarrollan en circuitos de tierra diseñados específicamente para la competencia, con condiciones cambiantes que incluyen barro en superficies húmedas y polvo en tramos secos, elevando el nivel de exigencia en cada carrera.

Para la temporada 2026 se han programado cuatro fechas oficiales, en las que los participantes competirán con vehículos de serie modificados en configuración 4×2.

En cada jornada sumarán puntos según su desempeño, lo que permitirá definir a los campeones nacionales por categoría al cierre del campeonato, en una disputa que se anticipa muy reñida.

El calendario incluye competencias el 24 de mayo y el 20 de septiembre en Campo Ayala, además del 19 de julio y el 15 de noviembre en Motor Park.

Esta modalidad se caracteriza por su formato dinámico, con varios autos compitiendo al mismo tiempo en pista, generando heats intensos y espectaculares.

Las entradas estarán disponibles mediante la plataforma Passline, y la invitación queda abierta para que el público disfrute de un evento que sigue fortaleciendo el deporte motor en Costa Rica.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra