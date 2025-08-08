Este sábado se correrá la Tercera Fecha del Campeonato Nacional de Rally Toyota 2025, en la Hacienda El Viejo, ubicada en Filadelfia, Guanacaste. Serán 8 tramos cronometrados y más de 110 kilómetros de recorrido. El cierre de tramos será a las 10:00 a. m., y la prueba inicia a las 11:00 a. m. La buena noticia es que la entrada es gratuita.

El evento cuenta con el aval oficial del Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) y de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM), lo que garantiza el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad tanto para participantes como para espectadores. Hoy desde las 5 de la tarde será la presentación oficial de los autos y tripulaciones en el centro de Filadelfia. También se hará la esperada salida ceremonial, tradición que acerca a los fanáticos del rallismo.