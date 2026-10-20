Raíces culturales se unen para contar la historia de Costa Rica

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las raíces indígenas, españolas, africanas y chinas que forman parte de la identidad costarricense serán protagonistas de “El patio de las abuelas”, espectáculo del maestro Rogelio López que regresará al Teatro Nacional.

La obra, interpretada por la Compañía Folclórica Curubandá, propone un recorrido artístico por cuatro raíces culturales: la indígena, la española, la africana y la china.

Foto: Cortesía

A través de la metáfora de cuatro abuelas reunidas alrededor de una misma mesa, el montaje busca mostrar cómo sus legados se entrelazan y contribuyen a construir una identidad nacional diversa.

“Es una reunión de varios siglos, en una mesa muy grande, del tamaño del territorio costarricense, a la cual cada una de ellas trajo su realismo mágico para narrar cuentos, para contar historias”, explicó López, reconocido bailarín y coreógrafo nacional, galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón en 2011.

El artista señaló que los principios de fe, las historias y las tradiciones de esas cuatro culturas se integran para alimentar una identidad que define como mestiza, variada y rica.

Foto: Cortesía

La nueva temporada regresa renovada, luego de su estreno en 2024, y forma parte de la celebración del 129 aniversario del Teatro Nacional, institución cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.

Las funciones serán el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, a las 7:00 p. m., en el Teatro Nacional de Costa Rica.

Los boletos están disponibles en la boletería física del teatro, mediante el teléfono 2010-1142 y en la boletería electrónica oficial.