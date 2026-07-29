Radios y televisoras pagarían nuevo canon según sus ingresos

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley 24.461, respaldado tanto por diputados del oficialismo como de oposición. La iniciativa busca aumentar el canon que se cobra anualmente a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión.

El nuevo esquema establece un cobro escalonado basado en los ingresos brutos anuales obtenidos por el uso del espectro.

El umbral que marcaría la diferencia entre pagar o no el nuevo canon sería de más de cien salarios base, es decir quienes generen 100 o menos quedan exentos de pagar. La propuesta también contempla nuevas sanciones para quienes incumplan sus obligaciones.

Cómo se calcularía el canon

El proyecto establece que los concesionarios de radiodifusión sonora y televisiva deberán pagar anualmente un canon de radiodifusión, que se cancelará en cuatro tractos trimestrales según el ingreso bruto anual reportado.

Las empresas cuyos ingresos no superen los 100 salarios base quedarían exoneradas del pago. A partir de ese umbral, el canon aumentaría progresivamente.

Para televisión, las tarifas irían desde el 4,39% sobre el exceso de los 100 salarios base y hasta el 7,73% sobre el exceso de los 1.298 salarios base. En radio, los porcentajes serían menores y oscilarían entre el 1,51% y el 3,13%. El proyecto también dispone que las estaciones culturales, las pertenecientes a universidades estatales y al Ministerio de Educación Pública (MEP) estarán exoneradas.

“Lo recibimos con satisfacción”

La jerarca del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt), Paula Bogantes, anunció que la cartera recibe la decisión de los diputados “con mucha satisfacción”. “Aquí no se está afectando la libertad de expresión ni el derecho a la información, se está acabando con un modelo desactualizado que permitía que unos pocos se beneficiaran de un recurso de todos sin una contribución acorde con su realidad económica”, dijo.

La propuesta clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre las faltas leves figuran el incumplimiento de la obligación de ceder espacios al MEP y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como no transmitir el mínimo diario establecido.

De aprobarse la iniciativa, el canon sería declarado ante el Ministerio de Hacienda y se pagaría en cuatro tractos trimestrales durante el año. Eso sí, aún se necesita una aprobación en segundo debate y la firma del Ejecutivo.

Aunque la votación tuvo el respaldo del Partido Liberación Nacional (PLN), el diputado Álvaro Ramírez indicó que podrían enviar la iniciativa a consulta a la Sala Constitucional.