Este martes, el Gobierno de la República mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45195-MICITT oficializó la ampliación de la vigencia de las concesiones administrativas de frecuencias para radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito.

Lo que significa que momentáneamente no habrá un “apagón” de radio y televisión en el país tal y como había advertido el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en caso de que la Asamblea Legislativa no aprobara la reforma al impuesto de radiodifusión o bien, el expediente 24.461.

La advertencia fue dada el pasado 2 de abril en la tradicional conferencia de prensa semanal.

La medida extiende la validez de los títulos habilitantes, que vencían el 28 de septiembre de 2025, hasta el día hábil siguiente a la declaratoria definitiva de las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el objetivo es garantizar la estabilidad de los servicios de comunicación y salvaguardar el interés público durante el proceso electoral nacional 2025-2026.

“El Micitt defiende las libertades fundamentales de pensamiento y expresión como un pilar de nuestra democracia y actúa en consecuencia. Las voces que aseguraban que buscábamos silenciar medios quedan desmentidas por los hechos; hoy las radioemisoras y televisoras siguen al aire precisamente porque firmamos este decreto”, aseguró la institución. Además, el Decreto publicado este martes en el diario oficial La Gaceta ratificó la importancia de las telecomunicaciones durante el periodo electoral para garantizar el acceso a la información. “Es crucial para garantizar el acceso a información, promover la transparencia y facilitar la participación

ciudadana en los procesos democráticos, se fomenta el ejercicio del derecho al voto y se combate la abstención, permiten además la transmisión en vivo de debates, eventos y conferencias de prensa relacionadas con el proceso electoral. La cobertura mediática contribuye a la fiscalización de los actores políticos y las instituciones encargadas del proceso”.

Medida es temporal

El Ejecutivo subrayó que esta prórroga es de carácter temporal y no representa una renuncia al proceso de modernización y democratización en el uso del espectro radioeléctrico, un bien de dominio público.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) continúa con la fase de instrucción del concurso para el otorgamiento de nuevas concesiones, con el fin de asegurar que el espectro se gestione con justicia, equidad y transparencia.

Sobre el expediente

El Expediente 24.461 plantea que las empresas que operan frecuencias de radio y televisión paguen un canon calculado como un porcentaje de sus ingresos.

En el caso de la televisión, será del 7,73% de los ingresos brutos, mientras que en la radio será del 3,13%. Este cobro se aplicará únicamente sobre las ganancias obtenidas por el uso de las frecuencias que el Estado les concede para transmitir.