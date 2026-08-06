Rachel Rodríguez superó el dolor y consiguió histórica plata

La gimnasia artística costarricense volvió a subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la destacada actuación de Rachel Rodríguez Miranda, quien conquistó la medalla de plata en la final de barras asimétricas.

La nacional obtuvo una calificación total de 12.350 puntos, producto de una nota de 4.700 en dificultad y 7.650 en ejecución, sin recibir penalizaciones. Su rutina fue limpia, elegante y técnicamente sólida, suficiente para asegurar el segundo lugar de la competencia.

La única gimnasta que logró superarla fue la mexicana Victoria Fernanda Mata Montemayor, quien se dejó la medalla de oro con 12.950 unidades. Detrás de la medalla hubo una historia que pocos conocían. Horas antes de competir, Rachel no tenía la certeza de que podría presentarse debido a una molestia en la zona lumbar que obligó a su equipo médico a evaluar hasta el último momento si era conveniente participar.

“Hoy en la mañana lloré mucho de tristeza porque no sabía si iba a competir. Tenía una molestia en el lumbar y mis fisios querían cuidarme, saber si todo estaba bien. Había mucha incertidumbre de saber si realmente podía presentarme”, confesó la gimnasta tras la premiación.

Finalmente recibió la autorización para competir y transformó la preocupación en una actuación memorable. Al terminar su rutina, las lágrimas regresaron, pero esta vez fueron de felicidad.

“Después lloré demasiado de felicidad porque pude competir y lograr la rutina que he estado trabajando. Solo Dios sabe cuánto he tenido que hacer para poder estar acá.

Han sido muchas lágrimas, sudor y sacrificio, pero definitivamente estoy demasiado agradecida. Estoy feliz con mi familia, mi entrenadora, mis amigos y toda la gente que me apoya”, expresó con evidente emoción.