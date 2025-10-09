Policías de Tránsito quitaron al presentador de televisión, Mauricio Hoffmann, un vehículo que conducía con placa vencida y sin marchamo.

Martín Sánchez, Director de la Policía de Tránsito, explicó en entrevista con Canal 13 que, “la ley no hace distinciones”.

“Se procede a realizar las boletas y el vehículo queda decomisado”, explicó el jerarca.

Hoffmann se pronunció al respecto e indicó que fue una situación incómoda.

“Este vehículo es de la agencia, yo ando haciendo un trabajo como embajador de marca para ellos en este carro (el decomisado). Le correspondería a la agencia responder al respecto”, dijo el presentador.

De parte de la representación de la agencia, indicaron que el caso está a cargo del departamento legal para ver lo correspondiente con el carro que andaba en carretera con placa vencida desde hace 2 años.

Los hechos ocurrieron durante un operativo en carretera en San José a medio día de este jueves.