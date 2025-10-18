Quinto extraditable: Presentan pruebas contra alias “Noni”

Las pruebas relacionadas con la solicitud de extradición de Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, ya están en manos de su defensa.

Así lo confirmó su abogado, quien detalló que el próximo 28 de octubre vence el plazo de los primeros dos meses de privación de libertad, por lo que el juez deberá decidir si prorroga la medida.

Picado es el quinto costarricense solicitado en extradición por la Administración para el Control de Drogas (DEA), acusado del delito de tráfico internacional de drogas.

Además, es hermano de Luis Manuel Picado, alias “Shock”, detenido en Londres en una operación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que recibió reconocimiento por parte de la DEA.

La defensa de “Noni” indicó que este fin de semana analizarán las pruebas entregadas por las autoridades estadounidenses y posteriormente emitirán su criterio.

Tras esa evaluación, el abogado del extraditable contará con 20 días hábiles para presentar sus alegatos sobre la prueba aportada por el gobierno de Estados Unidos.

También disponen de tres días hábiles para valorar la situación de la detención provisional, vinculada al plazo de los dos meses desde su aprehensión.

“Noni” fue detenido mientras conducía su vehículo cerca de La Galera de Curridabat. En ese momento, un operativo del OIJ interceptó el automóvil, lo detuvo y le notificó que se trataba de una solicitud de extradición.

Picado sobrevivió a un atentado perpetrado por la banda criminal “La H” en marzo de 2023, en Villa del Mar 2, Limón.

Durante ese ataque, los agresores dispararon contra una vivienda con la intención de asesinarlo, pero Picado logró huir ileso junto a las demás personas que se encontraban en el inmueble.