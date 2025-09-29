El expresidente José María Figueres despidió a su madre en una eucaristía, este domingo, realizada en la Iglesia de Curridabat. Durante la ceremonia, expresó que le gustaría que la recordaran como una mujer que siempre mostró un profundo amor por Costa Rica.

“Mami fue una mujer que se entregó a los demás con verdadera dedicación. Llegó a este país y, sin ser costarricense de nacimiento, lo adoptó como suyo, incluso renunció a su ciudadanía norteamericana. Amó profundamente a Costa Rica y creo que la mayor enseñanza que me dejó es ese amor por el país y la convicción de hacer las cosas de la mejor manera, sin importar los retos ni las dificultades. Por eso quiero que la recuerden así“, expresó el exmandatario a Diario Extra.

Además, Figueres Olsen reconoció que la partida de su madre le deja un gran vacío en el corazón, pero también la tranquilidad de haberla cuidado siempre.

“Agradezco a la gente linda que estuvo en la vela y que participó en la ceremonia religiosa”, concluyó.

En la ceremonia, también estuvo presente Christiana Figueres, quien también le dedicó unas sentidas palabras a su madre.

“Querida mamá Karen, hoy queremos honrar todo lo que fuiste: tu fuerza, tu tenacidad, tu amor y tu visión. Que tu viaje sea ligero, que tu espíritu encuentre paz y que las semillas que sembraste sigan floreciendo”, manifestó la economista. Foto: Wilbert Hernández

Más de 200 personas asistieron a la ceremonia para brindar su apoyo a los hermanos Figueres Olsen. Entre los presentes también destacaron figuras políticas del Partido Liberación Nacional (PLN).

Entre los asistentes destacó el expresidente de la República, Óscar Arias en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, así como los exjerarcas René Castro, de Ambiente, y Fernando Berrocal, de Seguridad Pública.

También asistieron los actuales congresistas verdiblancos Óscar Izquierdo y Francisco Nicolás; el secretario general del PLN, Miguel Guillén; el exprecandidato presidencial Marvin Taylor; así como Álvaro Ramírez y Mangell McLean Villalobos, candidatos a diputados por San José y Limón, respectivamente.

