“Quieren desvirtuar lo que digo, necesitan un poco de rating”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Tras ganar el Torneo de Copa, Mariano Torres salió a la defensa del título obtenido anoche en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

El capitán morado le respondió a las personas que lo criticaron por sus palabras sobre la importancia de los títulos.

“Hay algunos que quieren desvirtuar las cosas que digo, necesitan por ahí un poco de rating o visualizaciones en internet. Yo sigo diciendo lo mismo, este no es el torneo más importante, pero cuando jugamos un torneo, lo queremos ganar sea cual sea“.

El argentino ganó por primera vez el Torneo de Copa desde su llegada. Ya había ganado el campeonato nacional, Super Copa, Recopa y Liga Concacaf.