Quieren a Italia en el Mundial 

Pese a quedar eliminada, la selección de Italia podría jugar el Mundial 2026. La información la recogen varios medios internacionales, que dan como referencia el diario británico Financial Times.

“Un enviado de Trump presenta una solicitud como fórmula para restaurar las relaciones entre Roma y Washington. La Administración estadounidense que preside Donald Trump no se resiste a dejar su impronta. Cuando quedan 50 días para el inicio de la Copa Mundial de fútbol que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México, el alto representante estadounidense en la competición ha presentado una solicitud oficial a la FIFA para sustituir a Irán por Italia”, detallan.