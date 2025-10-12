El Centro de Convenciones de Costa Rica se convirtió este fin de semana en el punto de encuentro para los amantes de los viajes, con la realización de la XI edición de la Feria de Viajes y Turismo Vacacional, Expoviajes 2025.

El evento, que continúa este domingo en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., reúne a 75 stands con más de 100 productos turísticos, desde líneas aéreas, operadores de destinos nacionales e internacionales, cruceros y hoteles, hasta agencias y asesores de viajes.

“Este Expoviajes es toda una experiencia, donde el visitante encuentra no solo ofertas y paquetes de viaje, sino además activaciones, rifas, áreas de comida y hasta apreciar y tomarse fotos en una avioneta y muchos atractivos más; en fin, un espacio muy ameno y familiar”, comentó Leonel Bonilla, director de la feria.

Expoviajes 2025. Foto: cortesía.

Entre los destinos invitados destacan Isla del Coco, Tortuguero, Monteverde y “El Camino de Costa Rica”, así como Chepetown, que representa la esencia del turismo urbano nacional.

Uno de los principales atractivos es la venta de paquetes al Mundial de la FIFA 2026, a cargo de Go2travel, agencia autorizada por la FIFA. Además, esta empresa realiza un concurso cuyo ganador podrá asistir gratis al evento mundialista.

La feria también impulsa experiencias únicas como un viaje a Tailandia promovido por Expoviajes y Luci Tours, para quienes participen en sus redes sociales.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) participa con sus programas “Mi país mi destino” y “Artesanas con identidad”, reafirmando el valor del turismo local.

Espacio para aprender y conectar

La feria no solo ofrece entretenimiento, sino también oportunidades educativas. Un grupo de estudiantes de Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica, sede del Sur en Golfito, asistió el sábado para conocer de primera mano cómo funciona el turismo emisor y fortalecer sus conocimientos.

Según la docente Guiselle Hidalgo, la visita busca que los jóvenes comprendan el papel de las empresas turísticas en el país. Para la estudiante Melina Campos, fue una oportunidad para “visualizar el futuro profesional” y considerar intercambios con organizaciones internacionales.

Expoviajes 2025. Foto: cortesía.

La empresa Intensa Learning Solutions también está presente con programas de aprendizaje de inglés, incluyendo un nuevo paquete para personas mayores de 50 años, con intercambios en Nueva York y Londres.

Otro punto innovador es el stand de Oxinet, que ofrece una experiencia interactiva para conocer la tecnología eSIM, una alternativa moderna a los chips tradicionales, ideal para quienes viajan al extranjero.

Entrada gratuita y transporte disponibleLa entrada a Expoviajes 2025 es gratuita y se ofrece transporte ida y vuelta desde San José.

Los horarios y puntos de salida pueden consultarse en las redes sociales @expoviajescostarica o en la página web expoviajes.co.cr.