¿Quiere trabajar en LEGO? Abren plazas en centros comerciales

La reconocida marca LEGO anunció la apertura de nuevas plazas laborales en Costa Rica, dirigidas a personas interesadas en trabajar como cajeros-vendedores en sus tiendas ubicadas en distintos centros comerciales del país.

Las vacantes están disponibles en puntos estratégicos como City Mall en Alajuela, Curridabat, Multiplaza Escazú y Cartago, lo que representa una oportunidad para quienes buscan empleo en el sector.

Entre las principales funciones del puesto se encuentra realizar el proceso de cobro de manera eficiente, brindar una atención ágil y amable, así como generar una experiencia de compra positiva para los clientes, en línea con los estándares de la marca.

Imagen con fines ilustrativos.

En cuanto a los requisitos, la empresa señala que es deseable contar con bachillerato en educación media, además de tener interés en los productos LEGO. También se valoran habilidades como la proactividad, el trabajo en equipo y la empatía, especialmente en la interacción con niños y niñas. Asimismo, se requiere disponibilidad para laborar en horarios de centro comercial.

Las personas interesadas en aplicar pueden hacerlo a través del enlace oficial habilitado por la empresa:https://app.genoma.work/jobs/universal/ o mediante el código QR disponible en la convocatoria. En Costa Rica, las tiendas oficiales LEGO son gestionadas por Grupo Universal.

Esta iniciativa se suma a las oportunidades laborales que continúan generándose en el país, especialmente en el sector comercial.





