¿Quiere ser parte de la Junta Directiva de Correos? Gobierno abre convocatoria

El Gobierno de la República abrió una convocatoria para quienes quieran trabajar en la Junta Directiva de Correos de Costa Rica y los interesados se puedan postular.

La Junta Directiva es el órgano máximo de dirección de la empresa postal estatal. Los seleccionados ocuparán sus cargos por un período de cuatro años, sujetos a la aprobación final del Consejo de Gobierno.

El cronograma

El plazo para recibir postulaciones es sumamente corto. Los interesados tienen del 17 al 23 de julio de 2026 para completar su registro.

Requisitos clave para participar:

Perfil: Ser costarricense con grado académico universitario.

Ser costarricense con grado académico universitario. Experiencia: Trayectoria comprobada en administración pública o gestión empresarial.

Trayectoria comprobada en administración pública o gestión empresarial. Legalidad: No presentar incompatibilidades legales ni tener deudas o sanciones pendientes con el Estado.

No presentar incompatibilidades legales ni tener deudas o sanciones pendientes con el Estado. Disponibilidad: Contar con el tiempo necesario para cumplir las funciones del cargo.

La documentación necesaria:

Hoja de vida actualizada y copia de títulos. Certificación de antecedentes penales (máximo 3 meses de emitida). Declaración jurada debidamente firmada. Certificaciones de experiencia profesional e incorporación al colegio respectivo.

El proceso es 100% digital a través de un formulario en línea dispuesto por la Presidencia de la República.

La presentación de requisitos fuera del plazo o por medios no oficiales resultará en el rechazo automático de la oferta.

Para más información: El Gobierno ha habilitado el correo [email protected] y el teléfono 2207-9256 para atender consultas.