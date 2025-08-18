

“Me inquieta el rápido deterioro de nuestro régimen democrático, no solo por sus disfuncionalidades propias, sino también por un deliberado esfuerzo de deslegitimación del que ha sido víctima”

Como muchas otras personas, me siento abrumado por múltiples angustias existenciales: la barbarie en Gaza, la agresión continuada en Ucrania, el desenfrenado incremento del armamentismo, del militarismo y del ultranacionalismo en todo el mundo, y, por supuesto, por la rampante irresponsabilidad de quienes insisten en pisotear el Derecho Internacional y las instituciones multilaterales que, en otros momentos de mayor lucidez universal, nos salvaron de un holocausto atómico.

Más cerca de casa, me inquieta el rápido deterioro de nuestro régimen democrático, no solo por sus disfuncionalidades propias (que no son pocas), sino también por un deliberado esfuerzo de deslegitimación del que ha sido víctima. Su manifestación más evidente es el conflicto contra el principio de equilibrio entre poderes, el cuestionamiento permanente del Estado de Derecho y el uso reiterado del insulto y la instigación al odio como moneda de cambio en una sociedad que se preciaba de ser civilizada y dialogante.

Pues bien, gracias a la visita de queridos amigos españoles Macarena Portillo, educadora, y Rafael del Castaño, chef y profesor de gastronomía, Mercedes y yo regresamos hace pocos días a nuestro imprescindible San Gerardo de Dota. Allí, como en incontables ocasiones anteriores desde que, siendo adolescente, acampaba cuando aquellos parajes eran aún potreros desprovistos de bosques, fuimos afectuosamente recibidos por dos de los hijos de don Efraín Chacón y doña Caridad que en paz descansen, pioneros del turismo sostenible en Costa Rica y colonizadores del valle de San Gerardo.

Conducir desde Barrio Escalante hasta las tierras altas de La Cangreja, El Empalme, La Cima y Copey para luego descender hasta San Gerardo me permitió reencontrar todas las razones del mundo para aliviar las mortificaciones señaladas al inicio. Y como las buenas noticias se comparten, lo hago con gusto, seguro de que podrán ayudar a otras personas a recuperar tanto o más que yo la paz y el equilibrio interior que tanto urgen en estos días.

Y también la inspiración. Porque viajar a San Gerardo de Dota como a otros lugares maravillosos que todavía conserva el país nos devuelve valores que tanto echamos de menos. No me refiero únicamente a los románticos que llenan la historiografía nacional, sino a los objetivos y concretos: el trabajo duro y los frutos del esfuerzo propio, la capacidad de innovar, de agregar valor y de crear con ingenio, la visión solidaria que mueve montañas y hace que las comunidades progresen, la unidad familiar alrededor de la honradez y el amor por la tierra, y la sencillez y el respeto por los demás.

Todo eso no tiene precio, como tampoco lo tienen el aire puro, la serenidad de la montaña y la majestuosa presencia de los quetzales. Bendito el día, en 2015, en que decretamos a los ríos Savegre y Pacuare “libres de represas” por al menos 25 años. Fue una forma de dar gracias a las comunidades que siempre los defendieron en beneficio de Costa Rica.