En el marco del 40 aniversario del Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), se llevará a cabo la Feria Nutricional de Mascotas, una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad que busca fomentar el cuidado y la alimentación adecuada de las mascotas.
El evento se realizará el miércoles 15 de octubre, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., en el parqueo externo del CINA, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
Los expertos esperan atender al menos 100 mascotas, incluyendo perros, gatos y especies alternativas como aves, conejos y roedores.
Durante la jornada, zootecnistas especializadas en nutrición animal ofrecerán consultas gratuitas, que incluirán la valoración física de las mascotas (condición corporal, piel y pelaje, estado de los dientes), entrevistas con los propietarios sobre la dieta, recomendaciones personalizadas y entrega de materiales informativos con guías de alimentación.
Los asistentes deben llevar detalle o foto de la dieta actual de su mascota, etiquetas de alimentos o snacks, y cualquier información relevante sobre su salud.
Además, empresas nacionales de alimentos para mascotas contarán con stands informativos, promoviendo el intercambio de conocimiento entre la academia, el sector productivo y la comunidad.
La feria forma parte de un proyecto de acción social del CINA, que tiene como objetivo el bienestar animal y la promoción de la nutrición adecuada para todas las especies.