Este sábado 9 de agosto marca el inicio de la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del Tecnológico de Costa Rica (TEC), un proceso clave para los aspirantes a ingresar a esta universidad pública.

Examen de Admisión TEC. Foto: cortesía.

Las fechas programadas para la aplicación ordinaria son los días 9, 23 y 30 de agosto. En total, 20.154 personas están inscritas para realizar el examen, el cual se aplicará en 156 sedes distribuidas en todo el país, con el apoyo de 492 personas funcionarias que participarán en el proceso.

Recomendaciones para el Examen de Admisión

Consejos para la elección de carrera

El TEC destaca la importancia de vivir esta etapa con responsabilidad y confianza, y recuerda que toda la información oficial sobre la admisión se encuentra disponible en su sitio web institucional.