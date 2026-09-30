Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Universidad Nacional (UNA), a través del Centro de Enseñanza del Inglés Conversacional (CEIC), abrirá durante el mes de octubre el periodo de matrícula para sus cursos regulares de inglés.

El programa está dirigido a personas de 13 años en adelante y contempla una duración total de dos años y cuatro meses.

Las lecciones se impartirán en modalidades virtual o presencial, sujetas a la demanda de los estudiantes. Los horarios disponibles son:

Lunes a jueves: de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. Sábados: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Proceso de inscripción

El periodo oficial de matrícula se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre, mientras que las clases iniciarán formalmente en la semana del 19 de octubre.

Para completar el trámite, las personas interesadas deben crear primero un usuario en la plataforma Cloud Campus. Posteriormente, deberán ingresar al sistema para seleccionar el horario y modalidad de su preferencia para el V bimestre de 2026, así como realizar el pago correspondiente.

Inversión y financiamiento

El costo es de ₡75 mil por bimestre y no se cobra matrícula. El CEIC informó que existe la opción de financiamiento con tasa cero de BAC Credomatic a plazos de 3, 6 y 12 meses para montos superiores a ₡50 mil.

Además, los alumnos deberán adquirir el libro de texto Four Corners (un libro por nivel) a un costo de ₡8.700, el cual se venderá el primer día de clases.

Examen de ubicación y contactos

Aquellos estudiantes con conocimientos previos en el idioma podrán realizar un examen de ubicación por ₡10 mil.

La inscripción para esta prueba estará abierta hasta el 4 de octubre, y su aplicación se efectuará del 5 al 9 de octubre en horarios matutinos (8:00 a.m. a 12:00 p.m., virtual o presencial) y nocturnos (6:00 p.m. a 10:00 p.m., virtual).

Para consultas adicionales, puede contactarse al correo electrónico [email protected].