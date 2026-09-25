¿Quiénes son los “narcotraficantes invisibles”? DEA va tras ellos

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Fiscalía General de la República y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) preparan una nueva fase de trabajo contra narcotraficantes, que tendrá entre sus objetivos a funcionarios que colaboren con estructuras criminales y a los denominados “narcotraficantes invisibles”.

Así lo explicó el fiscal general, Carlo Díaz, en el podcast “El Bien y El Mal” de Grupo Extra, quien señaló que se trata de personas que mantienen una posición alta dentro de la sociedad y que pueden ser percibidas como empresarios exitosos, pese a que sus actividades estarían vinculadas con el narcotráfico.

“Vamos también por otros, lo que se llaman en Colombia, por lo menos me dijeron, los narcotraficantes invisibles, que son personas que de alguna manera tienen una posición alta en la sociedad, se les vincula como aparentes empresarios exitosos, pero en realidad la actividad de estas personas está directamente vinculada con el narcotráfico”, manifestó.

Díaz aseguró que este tipo de perfiles también estará bajo la lupa de las investigaciones.

“Hay gente que se hace llamar empresarios y demás, y tienen este tipo de influencia en nuestro país, que usted los ve y la gente los conoce como empresarios exitosos (…) a veces se cree que el dinero que ostentan proviene de actividades lícitas, pero no, hay un trasfondo que está vinculado con el narcotráfico”, agregó.

DEA pide cuatro objetivos

El fiscal explicó que el trabajo conjunto con autoridades estadounidenses comenzó a tomar forma durante una reunión realizada en Grecia en 2024, cuando se plantearon tres objetivos de persecución.

Según Díaz, esos tres objetivos ya fueron cumplidos y el alcance de las acciones incluso se amplió.

Como ejemplo, mencionó el caso de alias “Pecho de Rata”, quien, según explicó, inicialmente no formaba parte de esos tres objetivos.

Posteriormente, durante una reunión de la DEA realizada en Argentina, Díaz sostuvo un nuevo encuentro con el administrador de esa agencia, a quien le comunicaron los resultados obtenidos durante lo que calificó como una primera fase.

De acuerdo con el fiscal, el funcionario estadounidense planteó aumentar la cantidad de objetivos.

“Él nos dijo: ‘Bueno, a mí pónganme cuatro objetivos’. O sea, él todavía quiere más”, relató Díaz.

El fiscal agregó que durante ese encuentro solicitaron otras acciones a las autoridades estadounidenses, aunque evitó revelar los detalles debido a la sensibilidad de la información.

Ponen atención a la corrupción.

Otro de los ejes de esta nueva etapa será la posible colaboración de funcionarios públicos con estructuras dedicadas al narcotráfico.

Díaz aseguró que durante la reunión se abordó el tema de la corrupción y la participación de funcionarios que podrían brindar algún tipo de ayuda a narcotraficantes.

“Todos los funcionarios que de alguna manera estén vinculados al narcotráfico prestando ayuda”, estarán dentro del enfoque de esta segunda fase, explicó.

El fiscal sostuvo que el crimen organizado ha conseguido penetrar diferentes instituciones mediante actos de corrupción.

“En nuestras instituciones todas, no estoy refiriéndome a alguna en general, la mayoría están infiltradas; o sea, los narcotraficantes y los delincuentes logran infiltrar instituciones y eso se logra por la corrupción”, afirmó.

Díaz aclaró que las investigaciones no se limitarían a funcionarios de alto rango, sino que podrían alcanzar a personas de diferentes niveles dentro de las instituciones.

No descarta casos relacionados con fútbol

Consultado directamente sobre si el fútbol nacional se encuentra entre los objetivos de las investigaciones, Díaz aseguró que existe información sensible que todavía no maneja, por lo que evitó afirmarlo.

Sin embargo, no descartó que puedan surgir nuevos casos relacionados con este ámbito.