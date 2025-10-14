Se hacen llamar “Los hijos de Al Qaeda” y, según las autoridades judiciales, forman parte de una célula criminal de origen hondureño asentada en Limón, con vínculos directos con la organización conocida como “La H”, una estructura extranjera dedicada al narcotráfico y a disputas violentas por el control territorial.
Este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un amplio operativo en Cieneguita, donde fueron detenidas seis personas presuntamente vinculadas a este grupo, entre ellas cuatro sospechosos de participar en un homicidio ocurrido el 24 de mayo pasado.
Los detenidos e identificados como presuntos miembros de la banda “Los hijos de Al Qaeda” por la Policía Judicial son:
- Suárez, de 26 años
- Gómez, de 25 años
- Espinoza, de 18 años
- López, de 23 años
- Sánchez, de 38 años
- Hernández, de 26 años
Los primeros cuatro figuran como sospechosos directos del homicidio, mientras que los dos restantes habrían colaborado en actividades de narcotráfico local.