¿Quiénes son “Los Fajardo” y “Los Menani”?

Las estructuras criminales “Los Fajardo” y “Los Menani” son identificadas por las autoridades como dos de las principales organizaciones dedicadas al narcomenudeo en Guararí de Heredia.

Su principal fuente de ingresos sería la venta y distribución de drogas al menudeo, actividad por la que mantienen una violenta disputa por el control territorial.

Según la investigación de la Policía de Control de Drogas (PCD), ambas agrupaciones buscan dominar los puntos de venta de estupefacientes en la zona, una lucha que ha provocado constantes balaceras y, al menos, dos homicidios que, en apariencia, están relacionados con esa rivalidad.

De acuerdo con las autoridades, el conflicto entre ambas organizaciones no solo impacta por la comercialización de drogas, sino también por el poder que pretenden ejercer sobre el territorio, lo que incrementa la percepción de inseguridad y atrae a consumidores hacia el sector.

Las autoridades señalaron que no es la primera intervención contra estas bandas. En el caso de “Los Menani”, varios de sus integrantes ya enfrentan un juicio, pero la investigación determinó que otros miembros continuaron con la actividad ilícita, asumiendo el liderazgo y la operación de la estructura.

Precisamente, los allanamientos realizados este martes tenían como objetivo capturar a los cabecillas y vendedores que, según la Fiscalía y la PCD, mantuvieron activo el negocio criminal pese a las acciones judiciales emprendidas anteriormente. Con esta operación, las autoridades buscan debilitar ambas organizaciones y reducir la violencia asociada a la disputa por el control del narcomenudeo en Guararí.

Wilmer Madrigal Amador

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