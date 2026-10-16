Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Tres mexicanos de apellidos Espinoza, Campos y Vidrio vinculados con el Cártel de Sinaloa, serán extraditados este viernes 16 de octubre a Estados Unidos, donde deberán enfrentar un proceso judicial por su presunta participación en una conspiración para introducir cocaína a ese país.

Los tres figuran en una investigación relacionada con el decomiso de aproximadamente 840 kilogramos de aparente cocaína que eran transportados en el yate My Lissa Too, interceptado frente a la costa de Quepos, Puntarenas, el 15 de abril de 2025.

Estos son los perfiles conocidos de los extraditables:

Espinoza: es uno de los tres mexicanos requeridos por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin. Está vinculado con la investigación por el traslado de la droga que, según las autoridades, tenía como destino final territorio estadounidense.

es uno de los tres mexicanos requeridos por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin. Está vinculado con la investigación por el traslado de la droga que, según las autoridades, tenía como destino final territorio estadounidense. Campos: figura entre los tripulantes de la embarcación intervenida por las autoridades costarricenses. Al igual que los otros dos sospechosos, es requerido por el presunto delito de conspiración para poseer cocaína e introducirla en Estados Unidos.

figura entre los tripulantes de la embarcación intervenida por las autoridades costarricenses. Al igual que los otros dos sospechosos, es requerido por el presunto delito de conspiración para poseer cocaína e introducirla en Estados Unidos. Vidrio: es el tercer mexicano incluido en el proceso de extradición. Su caso también está relacionado con el decomiso de los aproximadamente 840 kilogramos de aparente cocaína localizados en dos compartimentos del yate.

El caso

El operativo ocurrió aproximadamente a las 6:20 a. m. del 15 de abril de 2025. Durante la intervención, las autoridades detuvieron a los tres hombres y decomisaron la droga, distribuida en paquetes de cerca de un kilogramo, además de un teléfono satelital.

Los requerimientos de extradición fueron presentados el 22 de abril de 2025. La solicitud se concedió el 24 de febrero de 2026 y quedó en firme en junio, después de que la defensa apelara la resolución.

Este viernes, los tres serán trasladados desde el Centro Penitenciario La Reforma hasta la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se completarán los trámites para entregarlos a oficiales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).