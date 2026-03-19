¿Quiénes irán al barco de “Bocha”?

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Luego de tres días de intenso trabajo bajo la mirada de Fernando Batista, quien aún no puede dirigir de manera oficial por la falta de permisos, finalizó el primer microciclo en la nueva era del técnico argentino al frente del combinado nacional.

En total fueron 26 futbolistas los que estuvieron bajo observación del cuerpo técnico y del propio “Bocha”, en sesiones exigentes que sirvieron para evaluar rendimiento, adaptación y compromiso. Cada jugador buscó mostrarse y dejar una buena impresión pensando en ganarse un lugar en la convocatoria para los próximos amistosos de la fecha FIFA ante Jordania e Irán.

“Esta es una primera lista que Fernando y el cuerpo técnico decidieron, bajo algunas recomendaciones. Hoy empieza el camino, ellos son privilegiados por ser los primeros llamados, pero sabemos que en este tipo de procesos van a entrar y salir jugadores. La Selección no está cerrada para ninguno”, expresó Ronald González, director de Selecciones Nacionales.

Por su parte, el técnico de la Tricolor, Fernando Batista, destacó la importancia de estos microciclos como una herramienta clave para conocer más a fondo a los jugadores que podría tomar en cuenta en futuras convocatorias.

“Es importante tener el mayor conocimiento de los jugadores, y realizar módulos locales que nos permitan tener contacto en cancha con ellos”, dijo el DT de la nacional.

Además, el estratega dejó claro que sigue de cerca el fútbol local y que le gusta mucho el nivel de la liga nacional, por lo que todo apunta a que no se limitará únicamente a convocar legionarios, sino que también dará oportunidades a futbolistas del campeonato doméstico que destaquen por su rendimiento.

“Es competitiva, creció mucho los últimos años. Trabajaremos para que siga creciendo y que los jugadores sean más competitivos, que tengan esa salida del país. El reto es aportar nuestro granito de arena”, había dicho “Bocha” el día de su presentación.

La lista final para los primeros juegos de la Sele en este año se dará a conocer mañana, en una hora por definir.