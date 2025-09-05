Conozca los últimos resultados de la Encuesta Continua de Empleo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) correspondiente al trimestre móvil mayo, junio y julio de 2025.

Este informe ofrece una radiografía del mercado laboral costarricense, revelando cifras sobre la población ocupada, el desempleo, el trabajo informal y otras características relevantes.

Durante este periodo, la fuerza de trabajo nacional se estimó en 2,29 millones de personas, de las cuales 1,41 millones son hombres y 885 mil mujeres.

Esta cifra representa una reducción estadísticamente significativa de 86 mil personas respecto al mismo trimestre del año anterior, con una caída más marcada entre las mujeres.

La población ocupada alcanzó los 2,14 millones de personas, sin mostrar variaciones significativas en comparación interanual. Sin embargo, la tasa de ocupación se ubicó en 50,3 %, con una disminución de 1,9 puntos porcentuales a nivel nacional. La brecha por sexo sigue siendo notable, pues los hombres se mantienen con el 62,2 % frente a 38,4 % en mujeres.

En cuanto al desempleo, se registraron 153 mil personas desempleadas, lo que representa una tasa de desempleo del 6,7 %, con una reducción significativa de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2024. Esta mejora se observó mayoritariamente entre los hombres, cuya tasa bajó a 6,0 %, mientras que en mujeres fue de 7,7 %.

El informe también destaca que el subempleo (personas que están empleadas, pero trabajan menos horas de las que desean) afecta al 3,3 % de la población ocupada, siendo más alto entre las mujeres (4,6 %) que entre los hombres (2,5 %). Por otro lado, el empleo informal sigue siendo una realidad para 791 mil personas, lo que equivale al 36,9 % de los ocupados.

Aunque este indicador mostró una disminución significativa, especialmente entre las mujeres, la informalidad continúa siendo más marcada entre los trabajadores independientes (84 %) que entre los asalariados (21,6 %).

Respecto a la posición en el empleo, el 74,8 % de los ocupados son asalariados, mientras que el 24,5 % trabaja de forma independiente. Se identificaron además 13 mil personas como auxiliares no remuneradas. En este grupo, se observó una reducción significativa de 31 mil mujeres independientes en comparación con el año anterior.

Una modalidad que sigue presente es el teletrabajo. El 8,5 % de los asalariados, es decir, 136 mil personas, laboraron desde casa durante el trimestre. Este grupo se distribuyó equitativamente entre hombres y mujeres, con 68 mil en cada caso.

Por último, la tasa neta de participación ha mostrado una tendencia a la baja, ubicándose en 53,9 % en este trimestre, mientras que la tasa de ocupación se mantiene en niveles similares a los de años anteriores. La tasa de desempleo, por su parte, ha descendido progresivamente desde su pico en 2021 (18,7 %) hasta el 6,7 % actual.