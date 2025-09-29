El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, se pronunció ante los señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR) relacionados con los atrasos en la instalación de escáneres en los puertos del país.

La semana pasada trascendió que el jerarca habría acusado al órgano contralor de obstaculizar el proceso; sin embargo, la CGR aclaró que las demoras responden a decisiones tomadas por el propio Gobierno.

En esta ocasión, Carvajal afirma que:

“Mientras otros se dedicaron a señalar, nosotros nos dedicamos a instalar. Esa es la diferencia entre la crítica cómoda y el trabajo responsable. Los escáneres llegaron, están instalados y van a operar en todos los puntos clave. Esa es la verdad que puede verificar cualquier costarricense”.

El ministro sostiene que la Contraloría falta a la verdad al responsabilizar al actual Gobierno de no utilizar los $25 millones de un crédito externo destinados a la compra de escáneres. Señala que fue la administración anterior la que, en 2021, retiró el proceso de adquisición.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Issac Villalta

Como alternativa, el actual Gobierno habría planteado un modelo de contratación por servicios que permitía operar los equipos sin necesidad de aumentar impuestos.

Sin embargo, afirma que la Contraloría bloqueó esta opción al prohibir la contratación con RACSA.

Respuesta directa a las afirmaciones de la CGR

Afirmación de la CGR Respuesta del MAG Gestión desarticulada FALSO. Ha existido coordinación interinstitucional desde 2023 con MSP, Hacienda, JAPDEVA e INCOP. Cobertura insuficiente INEXACTO. La cobertura era nula antes de la Administración Chaves Robles. Hoy contamos con escáneres los tres puertos marítimos. Rezago por escáneres guardados desde noviembre 2024 FALSO. En noviembre de 2024 llegó parte de los componentes de escáneres para JAPDEVA y Caldera, pero la totalidad de ellos fue recibida en el país a inicios del mes de julio, mientras se finalizaban las obras civiles en cada puerto.