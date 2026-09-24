Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Luego del despido de Manuel Tovar Rivera tras omitir informar a la Presidencia sobre una cumbre clave con Donald Trump, el Gobierno de la República definió quién tomará las riendas de la diplomacia costarricense.

La presidenta Laura Fernández Delgado designó a la actual ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, como la nueva jerarca a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Foto: Issac Villalta.

Según confirmó la Casa Presidencial a través del comunicado oficial, Trejos asumirá formalmente sus nuevas funciones al frente de la Cancillería una vez que concluya su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y regrese al país.

Trejos lidera el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en la presente administración, contando con más de dos décadas de trayectoria en el sector público y el comercio internacional.

Con su recargo interino en Relaciones Exteriores, el Ejecutivo busca mantener la estabilidad en la política exterior y garantizar una fluida articulación en temas clave de agenda internacional y seguridad.