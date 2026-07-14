El partido entre la España de Lamine Yamal y la Francia de Kylian Mbappé se enfrenta hoy martes 14 de julio a las 1:00 p.m., hora de Costa Rica, para buscar el pase a la gran final del Mundial 2026.

En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes del balompié.

Las inteligencias coincidieron en que la favorita por la mínima para avanzar a la siguiente fase es España, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.

ChatGPT

Según el pronóstico de la inteligencia artificial, España parte con una ligera ventaja sobre Francia para avanzar a la final del Mundial 2026.

El análisis destaca la solidez colectiva del conjunto español, su capacidad para controlar la posesión y el peso de jugadores como Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Nico Williams. Francia, por su parte, representa una seria amenaza por la velocidad y capacidad ofensiva de figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

La IA estima un partido cerrado, en el que España tendría un 55% de probabilidades de clasificar, frente a un 45% de Francia. El marcador probable sería de 2-1 a favor de la selección española.

Copilot

Según un análisis basado en el rendimiento mostrado durante el Mundial 2026, los antecedentes recientes y el nivel actual de sus principales figuras, la inteligencia artificial otorga una ligera ventaja a España sobre Francia en la semifinal.

La Roja llega respaldada por una generación liderada por Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams, además de haber derrotado a Francia en los dos enfrentamientos más importantes de los últimos años: las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Nations League 2025.

Aunque Francia cuenta con el poder ofensivo de Kylian Mbappé y ha mostrado una gran capacidad goleadora en el torneo, el modelo proyecta que el juego colectivo y la solidez defensiva española podrían marcar la diferencia.

Pronóstico final de la IA: España 2-1 Francia.

Clasificado a la final: España

Gemini

En vísperas del electrizante choque de semifinales de la Copa Mundial 2026 entre España y Francia, los modelos predictivos de inteligencia artificial han emitido su veredicto, inclinando la balanza a favor de la selección dirigida por Luis de la Fuente.

Mbappé está listo para una nueva semifinal con Francia

El ganador: La IA proyecta que España avanzará a la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, imponiéndose en un partido cerrado con un marcador estimado de 1-0 o 2-1.

Veredicto final de la IA: Batalla de titanes en Dallas, pero la jerarquía, el dominio posesivo y los antecedentes recientes le darán a España el boleto para luchar por su segunda estrella.