La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el aumento de fraudes electrónicos en el sistema financiero nacional.

En esto, cuestionó que el país no cuenta con una ley que garantice la protección de los consumidores financieros.

Según la Defensoría, las personas afectadas suelen enfrentarse a procesos poco claros cuando reclaman ante los bancos, ya que muchas veces las entidades les trasladan la responsabilidad sin explicar si cumplen con los estándares de seguridad en sus sistemas.

Ante esta situación, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) reconoció en un informe que el Reglamento sobre la Transparencia ante el Usuario Financiero establece controles mínimos de seguridad.

Dichas regulaciones incluyen la detección de movimientos inusuales y la verificación de dispositivos y métodos de autenticación. Además, el reglamento permite supervisar a los bancos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

No obstante, la Defensoría insiste en que las resoluciones de los bancos deben estar acompañadas de informes técnicos completos y transparentes que detallen los controles aplicados y la trazabilidad de las transacciones.

Como propuesta, la institución plantea la creación de un ranking público de seguridad cibernética que permita a los usuarios comparar a los bancos no solo por tasas y servicios, sino también por sus niveles de protección frente a fraudes digitales, capacidad de respuesta y protocolos de restitución de fondos.

En palabras de Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes:

“El país no puede seguir gestionando los fraudes cibernéticos con herramientas parciales que dejan desprotegida a la ciudadanía. Se requiere un marco regulatorio robusto, con medidas preventivas y correctivas claras, que coloque las personas usuarias en el centro de la protección financiera”.