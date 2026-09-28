Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El exdirector de Telenoticias, Ignacio Santos, volvió a aparecer en redes sociales y esta vez lo hizo acompañado de una mujer que llamó la atención de sus seguidores.

Se trata de Eli León, una venezolana que vive en Costa Rica, quien compartió un video junto al reconocido periodista y presentador de televisión.

En las imágenes, ambos aparecen sonrientes y participando en una de las tendencias que circulan actualmente en redes. León acompañó la publicación con la frase “Así farmeamos aura en Costa Rica”.

La aparición rápidamente despertó curiosidad debido a que Santos mantiene un perfil bastante reservado fuera de la televisión y no suele ser protagonista de publicaciones de este tipo.

¿Quién es Eli León?

Eli León es una creadora de contenido venezolana radicada en Costa Rica. A través de sus redes sociales comparte principalmente videos relacionados con situaciones cotidianas, entretenimiento y tendencias que se vuelven virales.

Su publicación junto a Santos llamó particularmente la atención por la cercanía y la complicidad que muestran ambos en el video.

Cabe destacar que ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ellos, por lo que la aparición no permite afirmar que sean pareja.