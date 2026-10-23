¿Quién es la exreina de belleza ligada a “Pecho Rata”?

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La modelo costarricense de 30 años de apellido Mullins fue detenida este viernes por figurar como sospechosa de legitimación de capitales dentro de la estructura delictiva de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

La orden de captura de Mullins fue emitida hace cuatro meses, tras mantenerse prófuga tras las detenciones por el histórico “Caso Riverside”, catalogado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el operativo más grande en la historia policial del país.

Foto: Redes Sociales.

Su carrera inició desde joven, participando en pasarelas de eventos como Señorita Verano. La modelo compitió en dos certámenes del Miss Universe Costa Rica: la primera en 2019 y la segunda en la edición de 2024, donde logró destacar como una de las finalistas del concurso.

A pesar de que López Vega fue extraditado a los Estados Unidos, la organización continuó operando bajo la jefatura de sus familiares directos y un grupo cercano de colaboradoras sentimentales, entre las cuales figuraba Mullins, quien es la exnuera de uno de los hijos de “Pecho de Rata” .

Foto: Redes Sociales.

La estructura es investigada por la policía judicial por mantener alianzas con el grupo criminal colombiano “Los Costeños” para el tráfico internacional de drogas, además de delitos de legitimación de capitales y una privación de libertad ocurrida en enero de 2025.

Las pesquisas judiciales del caso “Riverside” iniciaron en julio de 2024 con el objetivo de desarticular la red criminal liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Captura en el Aeropuerto Santamaría tras alerta internacional

La detención de la exreina de belleza se ejecutó a las 2:22 p.m. en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, minutos después de que la sospechosa desembarcara de un vuelo procedente de Zúrich, Suiza.

Tras su arresto en la terminal aérea, fue trasladada bajo estricta custodia policial y puesta a disposición de la Fiscalía de Limón, despacho judicial que requería su captura para definir su situación legal por el presunto delito de legitimación de capitales.