El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó interrogatorios y la retención del obispo emérito de la Diócesis de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, en el marco de denuncias de opositores y de defensores de derechos humanos sobre la persecución hacia la Iglesia católica en el país.

Luego de denuncias de la presunta “desaparición”, el Ministerio del Interior de Nicaragua (MINT) confirmó el 4 de julio que realiza una “indagación sobre el origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal” de Mata.

El comunicado del MINT llegó luego de que Estados Unidos exigió la “liberación inmediata” del clérigo.

El obispo emérito presuntamente fue detenido luego de oficiar una misa en la que pidió por “la iglesia perseguida en Nicaragua”.

El religioso ha sido una de las voces más críticas dentro de la Iglesia católica nicaragüense, incluso desde antes del estallido de las protestas en el país en abril de 2018, a raíz de unas fallidas reformas al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).

“El señor Abelardo Mata ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las leyes nacionales, que el pueblo nicaragüense ha conocido en diferentes momentos y tiempos”, señaló el MINT en un comunicado emitido en los medios de propaganda de Nicaragua.

Y aunque el MINT señaló que Mata regresó a su residencia, opositores y defensores de derechos humanos piden al régimen que se dé una “prueba” de la libertad del religioso.

“Fue secuestrado por la Policía el 29 de junio de 2026, dejado en libertad ese mismo día y recapturado el 30 de junio. Sin embargo, no sabemos el paradero del obispo. Al día de hoy, sus familiares y colaboradores cercanos no han confirmado la información (sobre la liberación) y tampoco lo han visto”, dijo a Grupo Extra la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien contabiliza las agresiones del régimen a la Iglesia.

Monseñor Abelardo Mata. Foto: La Prensa Nicaragua / Cortesía.

Desde el estallido de las protestas, el régimen expulsó del país a al menos tres obispos nicaragüenses, entre ellos, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez; el de Siuna, Isidoro Mora y el de la Diócesis de Jinotega, Carlos Herrera.

Crítico al sandinismo

Mata nació en Managua, la capital de Nicaragua, en 1946. Durante las protestas en Nicaragua, en su cargo como secretario general de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), intervino como mediador en el “Diálogo Nacional” que se instaló para resolver la crisis.

No obstante, el régimen Ortega Murillo lo acusó de haber sido parte de grupos de oposición y de una estrategia para perpetrar un supuesto “golpe de Estado”, a como el gobierno tildó las protestas.

En julio de 2018, Mata denunció que el vehículo en el que viajaba recibió impactos de bala por parte de agentes “paraestatales”.

El 23 de junio de 2021, Mata renunció a su cargo al alcanzar la edad de 75 años, tal como lo dispone el código de derecho canónico.