¿Quién es el nuevo director de tránsito?

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Tras seis meses de haber iniciado la administración de Laura Fernández, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el nombramiento de un nuevo director de Policía de Tránsito, esto en medio de uno de los años más mortales en carretera.

Según detallaron las autoridades, Erick Calderón asumirá la dirección del cuerpo policial de tránsito, esto tras haber sido director de Fuerza Pública de Alajuela y Cartago, y en otros cargos destacados del Ministerio de Seguridad Pública.

“Queríamos buscar a la persona idónea porque el tema de seguridad vial es muy delicado, la cantidad de accidentes, especialmente de motociclistas, que le genera un costo grandísimo a la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros por la cantidad de lesionados”, señaló Efraím Zeledón, jerarca del MOPT, como las principales tareas del nuevo director de tránsito.

Calderón además cuenta con formación en Gerencia de Proyectos, y es licenciado en Criminología, por lo que Zeledón solicitó centrarse en reducir la cantidad de accidentes mortales en carretera.

“A partir de hoy empezamos a conocer y a trabajar una serie de desafíos que la institución tiene que trabajar. He conocido el equipo de trabajo y hoy mismo vamos a sesionar con los mandos de Guanacaste, Limón, la Zona Sur y Alajuela”, señaló el nuevo director de tránsito.

Calderón, además, destacó que buscará conocer todas las direcciones de tránsito para “buscar las mejores estrategias” para reducir los siniestros en carretera, y “poder abordar y solucionar lo que precisamente el señor ministro nos está diciendo que son las prioridades de trabajo que tenemos que hacer ahora mismo”.

La designación se da tras el despido de Oswaldo Miranda, director de Tránsito entre 2023 y 2026, y la decisión de no renovar a Martín Sánchez, quien fungió entre febrero y mayo de este año; ambos cuestionados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

Policía de Tránsito en crisis

El nombramiento de Calderón se da en medio de una serie de críticas por parte de los sindicatos de la propia Policía de Tránsito, esto debido a las malas condiciones que mantienen las diversas delegaciones en el país.

Ante esto, y tras una negociación entre el MOPT y los oficiales, las autoridades anunciaron la construcción y remodelación de delegaciones, incluida la nueva base en el sector del Zurquí, actualmente en fase de edificación, así como el fortalecimiento de los recursos operativos y la formación policial.