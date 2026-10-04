Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Steven Tangarife Caicedo, popularmente conocido como Mr Steven, es un influencer colombiano de 26 años con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales.

Tangarife realiza videos desde el 2017 y además es una figura reconocida de los videojuegos en LATAM.

Actualmente, muestra en sus redes sociales carros, motocicletas y viviendas de lujo, además de los eventos en los que forma parte.

Foto tomada de redes sociales

En polémica

El colombiano enfrenta un proceso de investigación penal en su país por una denuncia de presunto abuso sexual en contra de una menor de edad, ocurrido en el 2024.

El expediente fue ingresado a la fiscalía el pasado 17 de junio de 2026; sin embargo, el influencer calificó las acusaciones como “ironía” en sus redes sociales.