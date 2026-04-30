Alias “Zapatero” es el principal sospechoso de una serie de homicidios ocurridos en el sector de Cieneguita, en Limón, y que habrían sido cometidos entre 2011 y 2019.

Se trata de un hombre de apellido Forbis, de 49 años, costarricense, quien se desenvolvía en condición de calle y era conocido en la zona por realizar trabajos informales, principalmente como recolector de chatarra.

De acuerdo con el perfil elaborado por las autoridades, el sospechoso tenía antecedentes por delitos contra la propiedad, así como por tenencia y consumo de drogas, pero no registraba condenas previas por hechos similares.

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El alias “Zapatero” proviene de un oficio que desempeñó en el pasado, aunque con el tiempo pasó a ser una figura habitual en los alrededores de Cieneguita, donde interactuaba con personas en condiciones similares a la suya.

Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo vinculan, mediante pruebas de ADN, con al menos cuatro homicidios de mujeres, todas en condición de vulnerabilidad, con problemas de adicción y en situación de calle.

Según las autoridades, el sospechoso aprovechaba su cercanía con las víctimas y el conocimiento del entorno para cometer los ataques. El patrón identificado señala que utilizaba objetos o prendas de las propias víctimas para estrangularlas.

El análisis policial determinó que los crímenes ocurrieron en un área reducida de Cieneguita, lo que responde a una zona de confort donde el sospechoso se movía con facilidad sin levantar sospechas.

Tras años de investigación, el hombre fue localizado en la misma zona donde presuntamente operaba y detenido. Actualmente descuenta seis meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si podría estar vinculado con otros hechos similares.