La Selección mayor de Costa Rica tiene otro reto. Se trata de medirse a su similar de Nicaragua y sacar los tres puntos, para seguir con vida en la eliminatoria mundialista. La cita es este lunes a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana.

Tras el empate en Honduras el grupo se cerró. Admiten que la meta no era empatar. Se comprometen a ganar este lunes. Luego viajamos a Curazao para jugar contra Haití y recibimos a la H.

Alonso Martínez habla de la meta. “Un empate no está mal, pero la meta era el gane en una cancha difícil y un rival también difícil. Ya pensamos en el próximo lunes”.

Además de refirió a las faltas recibidas. “Al final debería verlas. Le pregunté al árbitro si era penal y me dijo que sí había contacto pero que no era penal. La verdad es que tenemos que sacar el resultado el lunes ante Nicaragua”.

Comenta que fue muy provechoso tener de rival a los catrachos, pues resultó un juego intenso, donde se supieron cuidar de los contraataques. “Dependemos de nosotros mismos y ellos tiene que verse nuevamente.

Al final dependemos de nosotros, de sacar el resultado el próximo lunes. Estamos mentalizados en ganar”.

Juan Pablo es exigente y Murillo no cabe de contento

El zaguero Juan Pablo Vargas, una de las sorpresas en la titular en San Pedro Sula, reconoce que no pueden ver con buenos ojos un empate. “No voy a decir que el balance es positivo y crearnos una falsa expectativa, pero tenemos la clasificación en nuestras manos y dependemos de nuestro fútbol”.

Por su parte Aarón Murillo está contentísimo de su debut y promete que va por más. “Me sentí bien. Lo he venido diciendo antes. Es muy gratificante el partido que se dio y gracia a Dios se me ha dado la oportunidad de hacerlo bien en el club. Hoy lo vengo a hacer bien y he mantenido mi línea se estar tranquilo y jugar como siempre lo he hecho y pude responder en la cancha.

El trabajo me ha respaldado y fue un partido de muchos detalles, muy crucial y cerrado. Fue importante dejar el cero atrás y eso es una fortaleza. Lo llena a uno de mucha felicidad, es lo más lindo jugar bien, hacer las cosas de la mejor manera. Se me respaldó en el trabajo”.

La delegación de Nicaragua llega hoy a Costa Rica y el domingo reconocen la cancha del Nacional.

Habrá llenazo

La Federación Costarricense de Fútbol indicó que ya se vendieron mas de 21 mil entradas para este juego ante los nicaragüenses y que hubo un incremento en las ventas después del empate. Los boletos están en la dirección www.specialticket.net y la venta es solamente de manera digital.

Desde la 1:30 de la madrugada de viernes la delegación ingresó a nuestro país. Para hoy habrá un par de entrenamientos y el domingo solo se entrena una vez. Ya para las 12 mediodía el técnico Miguel Herrera y un jugador atenderán a la prensa.

Se confirman dos bajas

De manera oficial se confirman las bajas de dos jugadores. Se trata del defensa Alexis Gamboa y del volante Orlando Galo. Ambos recibieron tarjetas amarillas en el choque ante los hondureños y por esto se pierden el juego de principio de semana. Quedan fuera de la delegación y no se llamará a ningún otro jugador.