Liga Deportiva Alajuelense es el líder del fútbol femenino, luego de que se repusieran dos encuentros por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Las leonas derrotaron a Sporting 4 a 2, mientras que Saprissa despachó a Moravia 3 a 1.

Las leonas lideran con 15 puntos y son seguidas por moradas y griegas con 12 unidades. Luego aparecen Dimas Escazú (9), Moravia (4), Chorotega (3), Pococí (1) y Herediano 0.

En la acumulada también están arriba las rojinegras con 55 puntos, las moradas suman 39 y las Sporting 36.