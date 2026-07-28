Quiebre en el PUSC: Alcaldes renuncian al partido

Mediante un comunicado en conjunto, los alcaldes de Talamanca y Matina anunciaron su renuncia al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La salida del partido se da, según los jerarcas, “de manera libre, consciente y voluntaria”, tras un proceso de análisis sobre el futuro de PUSC.

“Después de una reflexión seria y responsable, consideramos que ha llegado el momento de decir adiós al partido que durante muchos años fue nuestra casa política. Lo hacemos con dignidad, sin ofensas y sin desconocer las oportunidades recibidas”, asegura el comunicado por los alcaldes Rugelis Morales, de Talamanca, y Walter Céspedes, de Matina.

Esta salida se suma a otras renuncias de alcaldes del PUSC, tales como la de Gabriela Jiménez, de San Ramón; Carlos Sequeira, de Guatuso; y Rafael Navarro, de Coto Brus.

“La política debe ser entendida como un instrumento para servir y no como un fin en sí misma. Los partidos son importantes para la democracia, pero por encima de cualquier organización se encuentran el pueblo, los principios, la conciencia y el deber de trabajar por el bien común”, destaca el comunicado de las figuras del PUSC.

Expresidente del PUSC también renuncia

Estas salidas se suman a la renuncia del expresidente del PUSC, Mario Loría, quien tras dejar el puesto en febrero de este año, anunció su retiro de la agrupación política como asambleísta.

“El PUSC no ha sabido asumir el proceso de cambio que demanda nuestro país y que desea ver el pueblo de Costa Rica, además de la pérdida de identidad que demuestra el PUSC con el punto que se desea aprobar en la próxima Asamblea Nacional de las posibles “Fusiones, Integraciones, Coaliciones o Alianzas” , tanto para las elecciones Municipales y Nacionales”, destaca una carta enviada al comité ejecutivo de los rojiazules también este 28 de julio.

La salida de Loría fue justificada por motivos “ideológicos” según el propio expresidente de la agrupación.