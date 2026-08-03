Quiebra del Monstruo motivó a “Paté” Centeno

Muy bien se vio San Carlos en la primera parte del choque ante Saprissa, con todo y que el primer juego no lo realizó por tener deudas. Si esperaban a unos Toros del Norte desconcentrados pues eso no sucedió.

Al técnico Walter Centeno se le preguntó que hizo con sus dirigidos para convencerlos y “Paté” recordó cuando en Tibás solo se hablada de deudas y el equipo estaba quedrado.

“Me tocó en un momento aquí, que este equipo (Saprissa) que estaba quebrado y no nos pagaban. Los líderes nos decían que había que entrenar porque nosotros somos profesionales. La palabra profesional debe estar por encima de todo. El jugador no puede parar y hay que trabajar más para salir de la crisis. Siempre hay que ser valientes, profesionales y enfrentar las cosas. El de arriba ve esas cosas y el trabajo no se puede botar por la borda”.

Sobre eso de que su equipo se ve bien trabajado resume que “es gracias al esfuerzo de los jugadores que son muy profesionales. Hay cosas que no nos compete a nosotros y se nos van de las manos. Había que estar preparado, el equipo debe estar anuente a que le paguen y habrá momentos. Dejamos que los administrativos solucionaran los problemas”.

Acepta que en varios clubes que ha estado ha tenido que sufrir. “Si Dios me ha llevado a estos lugares donde no quiero que pasen estas cosas es por algo. Ya lo mío va a venir, no me desespero. Los jugadores tienen confianza en uno y me creen. Después el resultado va a llegar y un día voy a ver la luz”.

Lo dijeron

“Este es un trabajo en conjunto con mis compañeros que me apoyan en todos estos meses. Es un grupo y si ganamos pues ganamos todos. Voy paso a paso, vamos por buen camino”.

Newton Williams, delantero del Saprissa

“Pocos equipos vienen y te presionan arriba. Muy bien esa parte pero en el segundo tiempo fuimos contundes. Era analizarlo bien y se hicieron los cambios necesarios. El primer tiempo no fue bueno, hay cosas que corregir. Bien por mi amigo ‘Paté’ pero le gané”.

Hernán Medford, D.T. del Saprissa