México, AFP. – El Querétaro y el Atlético San Luis, dos clubes modestos del fútbol mexicano, dieron sonoras campanadas al vencer a los poderosos Toluca y Monterrey, por la decimotercera fecha del torneo Clausura 2026 en la que el Pachuca se impuso al Cruz Azul.

Los Diablos Rojos del Toluca, vigentes bicampeones, se presentaron invictos al estadio La Corregidora, en Querétaro, donde fueron sorprendidos 1-0 por los Gallos Blancos queretanos.

Dirigido por el entrenador chileno Esteban “El Chino” González, el Querétaro (16°) logró apenas su segundo triunfo en el torneo y llegó a 11 puntos. Tras sufrir su primera derrota, el Toluca (3°) del estratega argentino Antonio “El Turco” Mohamed se quedó con 26 unidades. La victoria queretana fue posible gracias al gol de Alí Ávila (76′).

San Luis supera al Monterrey

La sorpresa fue todavía mayor -y además dramática- en el estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, donde el visitante Atlético San Luis vino de atrás para vencer 2-1 al Monterrey en tiempo de compensación.

Los Rayados del Monterrey (13°) del entrenador argentino Nicolás Sánchez se quedaron con 14 puntos. Con su cuarta victoria, la escuadra sanluisina (14°) llegó a 14 unidades.

Los regiomontanos siguen sin superar la irregularidad que hace un mes les costó la destitución del entrenador español Domènec Torrent; desde entonces han perdido tres de cinco partidos.

El Atlético se presentó a este partido con el mexicano Raúl Chabrand como director técnico interino tras el reciente cese del español Guillermo Abascal.

Los Rayados se pusieron en ventaja con gol del serbiomontenegrino Uros Djurdjevic (20′). La voltereta del Atlético tomó forma con anotaciones del ítalobrasileño João Pedro (48′) y de David Rodríguez (90’+8). João Pedro, vigente campeón de goleo, quedó como líder solitario de la tabla de anotadores con 11 goles.

Solari le gana a Larcamón

En un partido entre equipos de la parte alta de la clasificación jugado en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, el Pachuca (4°) venció 2-1 al Cruz Azul (2°).

Los Tuzos del Pachuca dirigidos por el argentino Esteban Solari llegaron a 25 puntos. La Máquina del Cruz Azul conducida por el también argentino Nicolás Larcamón se quedó con 27 unidades. El Pachuca ganó con doblete del brasileño Robert Kenedy (5′, 58′). El nigeriano Christian Ebere (45’+2) marcó por Cruz Azul.

En el estadio Nou Camp, el León (10°) consiguió su segundo triunfo consecutivo con el entrenador argentino Javier Gandolfi al vencer 2-0 al Atlas (6°) de Diego Cocca. La Fiera ganó con goles de los colombianos Díber Cambindo (13′) y Daniel Arcila (90’+2) y llegó a 16 puntos. Los Zorros se quedaron con 18 unidades.