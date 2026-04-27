¿Querés ir a MegaCon? ¡Grupo Extra te lleva!

Los amantes del anime, los cómics, los videojuegos, el cine y la cultura pop tienen una cita imperdible con MegaCon, uno de los eventos más esperados del año, y ahora Grupo Extra te da la oportunidad de ser parte de esta gran experiencia.

Participar será muy sencillo. Las personas interesadas deberán llegar este formulario y quedarán participando.

Como parte de su compromiso por conectar con su audiencia y llevar entretenimiento más allá de sus plataformas, Grupo Extra realizará un sorteo especial de entradas para que sus seguidores puedan asistir a MegaCon y disfrutar de todo lo que este evento tiene preparado.

MegaCon reúne a miles de fanáticos del universo geek con actividades para toda la familia, invitados especiales, concursos de cosplay, zonas temáticas, exhibiciones, tiendas exclusivas, videojuegos y muchas sorpresas más.

Si sos fan del universo geek y querés vivir MegaCon al máximo, esta puede ser tu oportunidad perfecta para asistir.

¡Prepará tu mejor cosplay, invitá a tus amigos y participá para ser uno de los ganadores!