“Queremos que esté en la cárcel muchos años y no vea a la niña”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

“Queremos que se haga justicia por mi hija”, fueron las palabras de Marilyn Espinoza, madre de la joven Nadia Peraza, que fue asesinada en febrero de 2024 por su expareja.

Espinoza se mostró molesta tras escuchar al principal sospechoso del homicidio de Peraza, un hombre de apellido Buzano y que también habría colocado los restos del cuerpo de Peraza en una refrigeradora.

“En realidad todo lo que dijo es mentira, la verdad es que solo llegó a mentir. Me dio mucha cólera, yo quería salir de ahí, muchas personas vieron todos los golpes que ella tenía y se sabe que mi hija era golpeada por él (Buzano)”, afirmó.

La madre de la víctima tuvo que contenerse al escuchar la declaración del imputado, quien en su única intervención dijo que todos los familiares de Peraza utilizaban las tarjetas bancarias, donde él depositaba su salario.

“Queremos que lo metan en la cárcel por muchos años, que no tenga la oportunidad de conocer a la chiquita, que salga cuando la niña ya sea adulta para que no tenga la oportunidad de pedir verla”, agregó. Los familiares esperan que esta semana se fije una “sentencia ejemplar” contra el joven para poder descansar en paz, ya que después de dos años este tema no los “ha dejado descansar”.

Buzano da su versión

El imputado decidió dar su primera declaración desde que inició el juicio y aseguró que no tuvo nada que ver con el asesinato de Peraza.

Consultado por su abogado defensor, afirmó que nunca tuvo intenciones de matar a Peraza.

“No peleábamos, teníamos discusiones normales entre parejas cuando no teníamos el mismo punto de vista, entonces por eso había conflictos, pero peleas o golpes nunca, eso jamás pasó”, agregó.

El sospechoso incluso sugirió que en la vivienda donde convivía con Peraza ingresaban varias personas cuando él estaba trabajando, dando a entender que otras personas pudieron cometer ese crimen.

“Evidentemente yo no sabía que Nadia estaba dentro de la refrigeradora, no tenía idea, jamás de me hubiera ocurrido eso”, explicó.



Buzano afirmó que Peraza manejaba el dinero de la relación.

Joseph Rivera Abogado de familia de Peraza

“Cuando Nadia cumplió 18 años queda embarazada de este sujeto y es ahí cuando empieza todo este cúmulo de procesos judiciales en sede de violencia doméstica, y así empezó un abuso sistemático de agresiones físicas, verbales y sexuales, ya que este hombre la mordía y la mandaba con moretes”.

Francisco Herrera Defensor del imputado “Yo siempre he tenido una duda muy razonable, la experiencia me dice que hay que analizar todos los expertos en una razonabilidad, creo que la investigación es muy débil y mala. Yo sigo creyendo hasta hoy que este muchacho es inocente, ha sido parte de un juzgamiento a nivel general”.

Pena máxima

El fiscal Óscar Serrano presentó las conclusiones del caso, donde hizo un resumen de la relación de violencia intrafamiliar en que convivía la víctima junto a su expareja.

Por este motivo, pidieron que se sentenciara al imputado por los delitos de femicidio, suplantación de identidad, robo agravado y estafa informática.

Por lo que, sumando todas las penas máximas de los 21 delitos, se solicitó una sanción de 128 años de prisión contra Buzano, y, además, se pidió ampliar la prisión preventiva por seis meses, ya que esta vence en mayo de este año.

“Se logró demostrar con toda la cantidad de prueba, que efectivamente, el único autor material y responsable de todos estos hechos es el imputado, es el único que tuvo la intención y la posibilidad de asesinarla entre el 22 y 23 de febrero de 2024, para posteriormente desmembrar su cuerpo”, afirmó Serrano.

El defensor del sospechoso dará sus conclusiones hoy, con la tesis de que el imputado es sospechoso de los delitos que se le atribuyen.

Por otra parte, la madre de Peraza podría dar una declaración antes de que el tribunal se retire para deliberar el fallo final, el cual podría darse este mismo miércoles, de acuerdo con la versión de los abogados.