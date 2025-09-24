La diputada oficialista Pilar Cisneros aseguró que con la colocación de nuevos escáneres en puerto Caldera, Puntarenas, el gobierno está cumpliendo una de las promesas más importantes del presidente Rodrigo Chaves.

Cisneros aseguró que este gobierno ha colocado estos dispositivos en todos los puertos y todas las fronteras del país.

“Queremos hacerle la vida imposible a los narcotraficantes. Cuando empiecen a caer esos cargamentos y pierdan miles de millones de dólares, no van a querer trabajar más en este país”, dijo.

Foto: Issac Villalta.

La oficialista señaló que la instalación de los escáneres tiene 2 años de atrasos por la Contraloría General de la República.

“A final de año vamos a poner los otros escáneres y cumplimos con lo que prometimos”, dijo.

Colaboró el periodista Gustavo Castro.