Nuestro país se detiene esta noche a las 8, cuando Honduras reciba a Costa Rica por la eliminatoria mundialista.

Será un juego de rompe y rasga, de ganar o ganar y en el campamento de la Sele lo saben.

El zaguero Francisco Calvo conversó en conferencia de prensa sobre todos los aspectos que encierran tan vital enfrentamiento.

¿Cómo enfrentar a delanteros altos y potentes?

Sabemos que ellos tienen delanteros de bastante talla, pero nosotros tenemos defensores de talla importante para enfrentarlos de tú a tú. Tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer.

¿Toman en cuenta la presión y jugar a estadio lleno?

Vamos a una eliminatoria y sabemos que los estadios van a estar llenos y el ambiente será hostil. Sabemos a los que nos vamos a enfrentar. El estadio es complicado, pero es parte de esto. Es motivante jugar en un estadio lleno.

¿Es diferente esta Honduras a la de marzo 2024?

Para marzo faltaron algunos jugadores, pero sigue siendo Honduras. En aquel momento ganamos. Tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestro planteamiento y en sacar el resultado.

¿Cuánto pueden aportar los veteranos?

Agregar a Kendall, a Celso, Keylor y Juan Pablo siempre es un acompañamiento para los jóvenes. Es ayudarles a ver lo que es la selección y saber jugar este tipo de cosas y saber lo que son este tipo de momentos. Habrá algunos difíciles y debemos tener corazón caliente y cabeza muy fría. Estamos para ayudarles a ellos.

¿Cómo superar esta eliminatoria complicada, al igual que la pasada?

La eliminatoria anterior fue muy difícil, no fue buena en la primera ronda y en la segunda obtuvimos cupo a repechaje. Esta vez el margen de error es minoritario. El grupo está muy motivado, con ganas de sacar un muy buen resultado ante Honduras. Sabemos el partido que nos jugamos, lo que significa y sí les garantizo que queremos darlo todo, queremos entregar la vida por el país y traernos un buen resultado.

¿Mete presión que sabremos el resultado entre Nicaragua y Haití?

Sabremos el resultado de Haití, pero a hoy dependemos de nosotros. Debemos enfocarnos en lo que Costa Rica quiere hacerle a Honduras y lo demás no nos debe importar.

¿Por qué llegamos a estar sin margen de error?

Nadie quiere llegar a ese límite, pero ya está, no podemos cambiar lo que pasó. Debemos ser responsables. Es mejorar y mirar al frente. Lo que pasó ya está, dependemos solamente de nosotros.