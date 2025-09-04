Marco Antonio Figueroa, técnico chileno de la selección de Nicaragua, habló previo al partido eliminatorio frente a Costa Rica, programado para este viernes a las 8:00 p.m. en territorio nicaragüense.

El estratega destacó que, aunque los clubes nicaragüenses muestran un importante crecimiento, la selección nacional juega con una metodología diferente.

“No somos Managua, no jugamos como los clubes. Tenemos otra idea de juego, otra metodología de trabajo”.

Sobre la estrategia de su equipo en cancha agregó que “ni van a encontrar una selección lenta, ni una que solo busque defenderse. Nosotros queremos ganar”.

La Tricolor ya se encuentra en territorio nicaragüense.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña