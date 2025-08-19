En un momento donde las redes sociales exigen inmediatez y exposición constante, el modelo Greivin Morgan ha optado por caminar en sentido contrario.

A través de una entrevista con el programa “De boca en boca”, el también influencer explicó por qué él y su esposa, Sheiris Montero, han decidido no mostrar públicamente el rostro de su hija.

Morgan fue claro al decir que no se trata de un secreto, sino de una elección íntima y reflexiva. “No hay una fecha definida ni presión alguna. Simplemente sentimos que aún no es el momento”, señaló.

El modelo expresó que, más allá del deseo de compartir su felicidad, lo primordial para él y su pareja es el bienestar emocional de su bebé.

“Es nuestra responsabilidad protegerla, y en este momento, eso significa mantener cierta distancia de lo público”, afirmó.

Uno de los factores determinantes para esta decisión ha sido el entorno digital, que, según Morgan, no siempre ofrece un espacio seguro.

“Detrás de una pantalla puede haber mucho juicio, incluso crueldad. Y como padres, nos toca filtrar todo eso”, reflexionó.

A pesar de haber compartido ocasionalmente fragmentos de su nueva vida como papá, Morgan subrayó que disfrutan esta etapa con plena conciencia y sin apuros.