Quepos tendrá nuevo aeropuerto para 2028

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Descrito actualmente como un “galerón”, el aeródromo de Quepos recibirá una millonaria inversión anunciada por el Gobierno, con el objetivo de aumentar la llegada extranjera en turismo y ofrecer una mejor experiencia a quienes visitan la Zona Sur.

Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), detalló una serie de obras que mejorarán el actual aeródromo. Inicialmente, se construirá un parqueo para jets privados, con capacidad para hasta 10 aeronaves, así como un helipuerto.

“En Quepos el turismo es una fuente muy importante de ingreso; este aeropuerto no es solo para el Pacífico Central, de aquí puedes ir a los parques nacionales más visitados, y la infraestructura que tenemos acá no está a la altura de la cantidad de turistas que llegan, la terminal es un galerón”, detalló el jerarca a Grupo Extra.

A esta inversión inicial, de ¢2.000 millones, el MOPT sumará una licitación para mejorar la edificación que recibe a los visitantes, pues actualmente la infraestructura presenta daños en el exterior y malas condiciones en las salas internas.

“Va a cambiar completamente, el galerón va a ser demolido completamente, era sumamente necesario”, agregó Zeledón.

Según los plazos señalados por el MOPT, el parqueo para jets estará listo en un plazo de tres meses, es decir, en enero del próximo año, mientras que se espera inaugurar el nuevo aeródromo en 2028, con una inversión de ¢4.000 millones.

Comercios y municipalidad celebran inversión

Con el arranque de las obras, el gobierno local de Quepos celebró las mejoras anunciadas para la terminal aérea, ya que, según la alcaldesa Patricia Bolaños, ha sido un proceso de décadas desde que se inició el asfaltado de la pista.

“Son miles de dólares que vienen a esta zona para que haya más trabajo. Nosotros dependemos de la economía y el aeródromo es el que nos da la entrada a esos turistas, pero en las condiciones que han estado por estos años, pues realmente ha sido vergonzoso”, expresó la jerarca municipal.

La alcaldesa también destacó que las mejoras en el aeródromo, llamado La Managua, permitirán aumentar la visitación extranjera a Quepos, junto con los atractivos turísticos de toda la Zona Sur.

“Yo trabajé con ellos 2016-2020. Logramos cambiar la pista de lastre a esta pista que hoy es de asfalto, que tuvimos que pedir permiso para que nos permitieran aterrizar las avionetas y pasar toda una peripecia de cosas; entonces ver hoy la pista así, y ya ver estos trabajos y ya ver el render de la terminal es una realidad gracias a que las autoridades tuvieron voluntad”, agregó.

Desde la Cámara de Comercio del cantón, el proyecto también fue celebrado como un paso hacia el fortalecimiento económico de la región.

Cristian Fallas, presidente de la agrupación, destacó que “más allá de una obra física, es invertir en conectividad, es invertir en desarrollo, invertir en mayores empleos, pero principalmente en mejor calidad de vida para nuestra gente, para nuestras poblaciones”.

Las inversiones en el aeródromo de Quepos se suman a un plan de mejoras en diversas terminales aéreas del país, como los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, así como la pista de aterrizaje ubicada en Limón.

Vecinos de Quepos opinan

Ricardo Aguilar “Quepos es una zona turística y eso va a mejorarlo; nos va a ayudar para que nosotros mismos, como comerciantes, podamos tener mayores ventas, así como una facilidad del ingreso de otros turistas a nivel internacional”.

Keylor Díaz “Es bueno porque, como usted puede ver, el turismo aquí en Quepos es bastante, ingresan bastantes turistas; entonces, que remodelen el aeropuerto es bueno porque atraen más gente y también impulsa que haya más vuelos”.