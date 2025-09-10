El cantón de Quepos en Puntarenas registra 15 homicidios durante el 2025, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esta situación impacta directamente en la imagen turística en este sector del Pacífico Central, situación que las autoridades pretenden cambiar mediante una serie de medidas como instalar Policía Municipal y cámaras de seguridad.

El principal motivo de estos homicidios responde a ajuste de cuentas o venganza, según datos del OIJ.

Expo Quepos 2025 fue una oportunidad para posicionar el destino y atraer más turistas, nacionales como internacionales. Cámaras empresariales y gobierno local se unieron en busca de mejores oportunidades para el cantón.

Grupo Extra consultó con Christian Fallas, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos sobre las acciones a tomar en temas de seguridad e indicó que el proyecto llega para generar confianza.

Acciones municipales

La Municipalidad de Quepos está en el proceso de implementar un proyecto integral de seguridad ciudadana para proteger a la población local y a los miles de turistas que visitan el cantón, especialmente el Parque Nacional Manuel Antonio.

La iniciativa, respaldada por fondos propios municipales y la Embajada de los Estados Unidos, busca fortalecer la vigilancia en zonas residenciales y puntos turísticos.

El proyecto incluye la instalación de 33 cámaras de videoseguridad conectadas a un moderno centro de monitoreo, así como la creación de un cuerpo de Policía Municipal que operará, complementariamente, con la Fuerza Pública.

Se espera que el sistema esté en funcionamiento antes de diciembre de 2025, a tiempo para la temporada alta turística. El sector empresarial, a través de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, expresó su apoyo, para impulsar la competitividad del destino.

Implementación de un sistema de videoseguridad

Instalación de 33 cámaras de videoseguridad en puntos clave del cantón, como fronteras, áreas costeras, barrios priorizados y zonas turísticas de alta concentración de personas.

Creación de un moderno centro de monitoreo para supervisar en tiempo real la actividad captada por las cámaras.

Asignación de dos policías especializados y capacitación de dos operadores locales para el monitoreo del sistema con apoyo técnico del gobierno estadounidense. Ciudadanos de Quepos aseguraron que en los últimos años la violencia en el sector aumentó considerablemente e inclusive, después de ciertas horas, el riesgo al salir aumenta.

Creación y fortalecimiento de la Policía Municipal

Formación de un nuevo cuerpo de Policía Municipal, que en su primera fase contará con seis oficiales, un subjefe operativo y una jefatura a cargo.

Trabajo complementario con la Fuerza Pública para aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten el orden y la tranquilidad.

Cooperación internacional y capacitación especializada

Respaldo y fondos de la Embajada de los Estados Unidos para el proyecto.

Firma de un convenio entre la Municipalidad de Quepos, el Ministerio de Seguridad Pública y la Embajada de los Estados Unidos para la asignación de policías especializados y capacitación.

Formación de operadores locales con apoyo técnico del gobierno estadounidense para asegurar una operación profesional y eficaz del sistema de vigilancia.

Financiamiento

El proyecto se ejecuta con fondos propios de la Municipalidad de Quepos y el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos.

Christian Fallas Cámara Turismo Quepos

“Este proyecto viene a generar confianza a locales y visitantes. Está por quedar culminado en los próximos 3-4 meses”, dijo Fallas.